Les skieurs du SCA Chalon une nouvelle fois présents sur tous les fronts.

Mathilda BOISSOT fini sa saison en beauté aux Championnats de France Esprit Racing à Serre Chevalier. Elle signe sa première performance en Super G en finissant 3ème au général et une seconde place au général sur le slalom. Une légère déception tout de même sur le géant, suite à une faute en première manche elle finira au pied du podium U30 malgré une belle remontée en seconde manche.

Les jeunes du SCA Chalon se sont quant à eux illustrés lors de la 3ème étape des GIRSA aux Ménuires, Jade DROUIN 3ème U14 sur le géant et Oscar TRAVAILLOT 1er U12 sur le géant et 2ème sur slalom. Nous les retrouverons lors de la finale les 15 et 16 avril prochains.