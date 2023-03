Les résultats du billard club Chalonnais du week-end

Ce week-end, tournois de qualification pour la Finale Bourgogne Franche Comté au mode de jeu à la 10 à Chalon et à Chenôve Dijon. Frédéric Bisac remporte brillament le tournoi à Chalon. A noter les belles places de finaliste pour Michel Granell, de demi-finaliste pour Jean Marc Boyer et quart de Finaliste pour Bryan Xia. Jolis 1/8 de finale pour Yao Longfei et Lionel Bézille et Bruno Bathelier. A Chenôve-Dijon, Séverine Laugére termine en quart de Finale. Suite à ces deux tournois, sont qualifiés pour la finale la semaine prochaine , Frédéric Bisac et Bruno Bathelier. Le week-end prochain, au billard Francais, finale de District 3 Bandes dans les différentes catégories à Chalon et au Breuil avec Eric Soler en N2 , Jérome Richard en N3 et Francois Serna en R2 .