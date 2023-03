Le Lycée Agricole de Fontaines a fait sa traditionnelle porte ouverte le 19 mars.

Le Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Fontaines est un lycée général public situé à Fontaines et faisant partie de l'académie de Dijon.

Il offre aussi la possibilité de suivre des spécialités peu proposées par d'autres établissements comme les spécialités biologie-écologie et il dispose d'un internat, ce qui est important pour les étudiants venant d’autres régions ou communes un peu éloignées du site. Il est de tradition dans cet établissement d’ouvrir ses portes au public un dimanche de mars.

Les visiteurs sont passés par les divers stands d’informations tenus par les élèves et les enseignants, ils ont pu découvrir le restaurant, les chambres de l’internat, les équipements sportifs, les animaux, l’exploitation agricole,… et le plus important les filières proposées avec possibilité de faire une préinscription.

Un groupe de 4 élèves, Baptiste H. Baptiste R., Alexis et Aurèle, présentaient leur projet de classe BTS PV : faire de la communication sur la sécurité en exploitation agricole avec le soutien et l’intervention du cabinet comptable CER France et de Groupama. Un atelier de sensibilisation à la sécurité agricole, à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), les bons gestes avec les engins agricoles, les risques électriques (lignes électriques, bon état des câbles…), une part aussi très importante, la sécurité routière avec la réglementation concernant l’utilisation des engins de plus en plus gros… Issus du milieu agricole, ils connaissent bien toute cette problématique. Les 4 élèves auront à faire une présentation orale de leur projet.

Au lycée de Fontaines, il y a une section, dont s’occupent 17 élèves de seconde générale et un groupe d’élèves de première, qui est un incontournable, c’est la section apiculture avec ses 12 ruches. Le miel produit est mis en pots par les élèves et mis en vente à la boutique du Lycée, laquelle vend aussi de la viande bovine, ovine, volailles (poulet), du vin des lycées viticoles, etc... Sur le stand, Pauline d’Autun se destine à suivre la filière vétérinaire et Clément de Pouilly en Auxois veut se diriger en polyculture, élevage.( les deux élèves à droite sur la photo)

D’autres élèves avaient monté un stand jeux et détente, malheureusement le temps n’était pas de la partie, pluie, beaucoup de vent et peu de concurrents.

Le Lycée avait également invité des producteurs locaux afin de faire connaitre leurs produits aux visiteurs : miel, fromages, légumes bio, viande de porc, d’agneau, pâtisseries, créations de bijoux,…

Il y avait même les croqueurs de pommes qui ont fait des démonstrations de greffes d’arbres.

Un dimanche très perturbé par les conditions météorologiques, il n’en reste pas moins que l’établissement très prisé pour sa qualité d’enseignement et ses équipements a attiré de nombreux parents et futurs élèves.

C.Cléaux