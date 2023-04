A l’Open d’escalade Jeunes de Auxerre, le CAF Chalon réalise de jolis résultats

Ce samedi 1er Avril, les grimpeurs du CAF de Chalon sur Saône ont de nouveau enfilé le baudrier pour se rendre à l’Open d’escalade Jeunes de Auxerre.

Les plus jeunes ont débuté leur compétition dès 9h30 et ne sont pas venus pour faire de la figuration puisqu’ils repartent avec pas moins de 5 médailles sur 7 possibles :



U12 filles :

- Lisa Jorland : 3ème

U12 :

- Sacha Thiais: 1er

- Nolhan Comparet : 3èm

U14 :

- Anis Sedoni : 1er

- Noah Adam : 3ème



À 13h ce fut le tour des « moins jeunes » de faire de belles performances, avec cette fois-ci un format un peu différent puisque nos jeunes grimpeurs avaient cette fois-ci 4 voies de qualification et une voie de finales pour les 4 à 6 meilleurs selon les catégories.

A ce jeu Zoé Thomas et Maxence Girardot ont tiré leur épingle du jeu et ont gagné leur place en finale.

Les deux voies proposées avaient la particularité d’être à la fois physiques et techniques puisque dans un dévers entrecoupé de parties verticales et surtout un peu plus longues que celles de l’entrainement !

Néanmoins nos deux jeunes n’ont pas démérité face à des grimpeurs qui tournent en Coupe de France et terminent 4ème pour Zoé et 3ème pour Maxence.

On notera également les très belles performances de tous les grimpeurs de l’équipe (Juliette Gallon Schwaller, Romane Lauras, Clémence Giraud, Gaelle Richard, Arthur Legrand, Tom et Louis Bernigaud, Noa Trottet ) qui ont fait preuve de ténacité dans l’ensemble des voies réalisées et avancent progressivement sur la voie des progrès.



Encore et toujours le CAF Chalon sur Saône bouge et fait prendre l’air à ces jeunes grimpeurs, plus motivés que jamais à l’idée de se dépasser. Vous pouvez suivre les activités de la Section performance escalade du CAF Chalon sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/sectionperfescaladecafchalon



La section performance escalade du CAF Chalon recherche toujours des partenaires pour l’aider à accompagner ses jeunes grimpeurs au plus haut niveau sur les différents lieux de pratiques et de compétitions. Si vous souhaitez vous associer à ce jeune groupe dynamique et en devenir, n’hésitez pas à les contacter: escaladeperf.chalon@ffcam.fr