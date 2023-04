Casting pour la 2e édition de l’événement ‘Show your dress’

Fort du succès de la 1re édition, l'événement ‘Show your dress’ 2023 aura lieu en septembre, en Saône-et-Loire. Anaëlle Pelletier, photographe, démarre sa campagne de casting dans le 71 mais aussi dans le 21. Vous avez gardé votre robe de mariée ? Tentez votre chance d’être sélectionnée. Interview…

Anaëlle, en quoi consiste l'événement 'Show your dress' et comment est née l'idée de ce projet ?

En France, on s'inspire beaucoup de la mode américaine et j'avais repéré l'idée depuis un moment. Une nuit, je me suis dit pourquoi ne pas mettre ce projet en place, ici, en Bourgogne. Le ‘Show Your Dress Édition numéro 1' est né. L'idée est très simple, on remet sa robe, et on profite. Coiffure, maquillage, shooting photo, seule ou entre copines.

Qui peut participer au casting et comment postuler ?

Le casting est ouvert à toutes les mariées désireuses de remettre leur robe et de profiter de cette journée. Il faut postuler par mail contact@anaellepelletier.com uniquement en envoyant ses motivations avec une photo de sa robe de mariée et une photo récente. Nous recherchons des femmes seules, mais également des couples.

Où va se dérouler l'événement en septembre 2023 et que va-t-il proposer ?

À Rosey dans le 71, dans la cour d'un Château, et nous proposerons un chignon de mariée, un maquillage et shooting photo dans un décor exceptionnel, seule, en couple ou entre amies.

Vous l'organisez avec plusieurs prestataires de la région, pouvez-vous nous en dire plus ?

Oui, je suis l'initiatrice de cet événement mais sans mes prestataires je ne pourrais pas l’organiser. Les Colettes sont sur cet événement, Céline de Labricoledeleen'c qui installe les décors, Sophie de Gentil Coquelicot qui participera pour la partie fleurie (accessoires, bouquets, décos fleuries…), Laetitia de L’Atelier Sucré pourra certainement nous proposer un Wedding cake ou autres mignardises de mariage. Je suis également entourée de coiffeuses et maquilleuses professionnelles qui sublimeront les mariées de ce jour. Et sûrement d'autres prestataires qui viendront se greffer au cours des mois à venir…

Publi information - Visuels transmis par Anaëlle Pelletier pour publication