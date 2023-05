Le RN dénonce la décision de la Maire de Bourbon Lancy d'enlever une statue de Louis 9 et la croix du cercle St-Louis d'un bâtiment, pour toucher une subvention...

Communiqué



NON A LA DESTRUCTION DE NOTRE PATRIMOINE ET DE NOTRE HISTOIRE !

On a appris que Madame la Maire « PS » de Bourbon-Lancy a accepté de démonter définitivement, au nom du respect d'une charte de la laïcité, la statue du Roi Louis IX communément appelé Saint Louis et la croix du Cercle Saint Louis installées sur la façade Nord de la bâtisse, pour pouvoir bénéficier d’une subvention de la CAF de 400 000 euros. Quelle désolation ! La Municipalité aurait pu aussi faire le choix du respect de ce bâtiment et de son histoire.

Ce détournement de la laïcité et de la loi de 1905 au profit d’une dérive WOKISTE et sectaire contre l’identité de la France est un véritable scandale. N’en déplaise à l’extrême gauche et ses complices, notre identité nationale puise sa source dans des racines évidemment chrétiennes. On peut, à juste titre, s’interroger et s’inquiéter véritablement du devenir de toutes les représentations de Louis IX, Roi de France, dans ces deux hauts lieux que sont l’Assemblée nationale et le Sénat.



Face au saccage organisé de notre héritage, de l’histoire de France et de nos racines, les élus et les sympathisants du Rassemblement National de Saône-et-Loire s’engagent à défendre inlassablement notre patrimoine, expression concrète de notre identité et de lutter inlassablement contre cette offensive sectaire qu'est le WOKISME.

NOUS N’AVONS PAS FINI D'ÊTRE FRANÇAIS !