Les "Amis de Crissiacum" ont organisé un apéritif gratuit à la Buvette du "Chemin des Courses" le vendredi 12 mai.

Faire valoir et montrer le patrimoine de la commune, le but de l’association.

Il ne reste aujourd’hui que des vestiges de ce qui fût l’hippodrome de Chalon sur Saône, implanté sur la commune de Crissey.

A Crissey, la tradition des courses de chevaux est très ancienne puisqu’elle remonte à 1668, époque du seigneur de Crissey.

En 1882, cet hippodrome était le rendez-vous chic de la haute société chalonnaise. Il était un des meilleurs et des plus importants de France et un des plus connus d’Europe. Les courses avaient lieu en juin et en juillet, elles étaient précédées d’un corso fleuri, d’une bataille de fleurs et d’un bal. En 1937, la société des courses a été mise en liquidation.

Maurice Girardot, président des "Amis de Crissiacum", a expliqué lors de son discours : «… Il nous reste de ces concours quelques photos et deux éléments en dur : le bar, en béton, construit aux alentours de 1924, et les soubassements des tribunes (début du 20ème siècle) cachés parmi les arbres. La rue du « Chemin des Courses » a donc pris tout son sens. Mais à quoi pouvait bien servir ce kiosque ? Aucune certitude sur les raisons exactes de son existence, mais on pense que c’était le guichet pour enregistrer les paris, ou encore la buvette. A chacun sa préférence, mais quoiqu’il en soit, ce kiosque d’au moins un siècle, est maintenant nommé la « Buvette du Chemin des Courses ». Ce site est régulièrement nettoyé et entretenu par notre association, avec l’aide des services municipaux… »

Les "amis de Crissiacum" ont voulu, avec cet apéritif, faire revivre ce lieu emblématique de la commune qui appartient à Mr et Mme Cattuciollo.

A ce moment convivial, ils avaient invité Pascal Boulling maire de la commune, les élus, les membres des associations de Crissey,…

C.Cléaux