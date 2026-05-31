Crissey
Rivière "Souconna" ou "Sauc-Onna" ou tout simplement Saône et son histoire dans une conférence de Crissiacum.
Par Christian CLEAUX
Publié le 31 Mai 2026 à 22h06
La Saône se prélasse et méandre sur 480 km de long, de sa source dans les Vosges à Vioménil, à 486 m d’altitude pour confluer avec le Rhône à Lyon, à 163 mètres d'altitude. Elle est le 9ème cours d'eau le plus long de France.
Depuis l’antiquité, elle était en période propice navigable et utilisée pour le transport marchand, en témoignent certains vestiges d’embarcations trouvés au fond de la rivière.
Elle coule tellement lentement qu’il est difficile parfois de deviner son sens (selon César, dans La Guerre des Gaules). Son ancien nom avant le monde romain était Arar (ar = eau).
Vendredi 29 mai à l’Espace associatif de Crissey, une trentaine de personnes dont madame le maire Catherine Lauriot et Pascal Boulling (ancien maire), a assisté à la conférence consacrée à la Saône proposée par l’association des" Amis de Crissiacum" et a fait la découverte de l’histoire locale de la rivière.
Malgré une affluence limitée en raison des fortes chaleurs et d’une communication restreinte autour de l’événement, le public s’est montré particulièrement attentif à l’exposé présenté par Maurice Girardot, président de l’association.
À travers un diaporama richement documenté, le conférencier a retracé l’histoire de la rivière sous de multiples aspects : sa géographie, les aménagements qui ont permis sa navigation grâce aux dragages, aux barrages et aux écluses, la construction et la destruction des ponts, les grandes crues, notamment celles de 1910 et de 1955, ou encore les périodes où la Saône était prise par les glaces ; quelques dates significative : La Saône a gelé 5 fois entre 1921 et 1965 (1929, 1940, 1945, 1956 et 1963) et seulement 2 fois depuis 1964 (1985 et 2012), une des plus importante est celle de 1956.
L’évolution de la navigation, d’hier à aujourd’hui, a également été abordée ainsi que la construction des différents ponts permettant de franchir la rivière sans avoir recours à faire de nombreux kilomètres pour venir utiliser celui de Chalon.
La Saône c’est aussi les usines Shneider « Le petit Creusot » fabricant de bateaux et de sous-marins et par la suite, plus récemment, la construction d’éléments de centrales nucléaires (Framatome) expédiés par barges.
L’auditoire s’est montré conquis par cette présentation mêlant histoire, patrimoine et anecdotes locales.
Jean-Maurice Raoult, membre de l’association, a exposé une belle collection de cartes et de timbres concernant la Saône afin de compléter cette conférence.
La soirée a également été marquée par un élan de solidarité et de générosité. Une collecte a été organisée au profit de la rénovation de l’église, projet majeur porté par l’association Crissiacum.
Photos et documents fournis par Crissiacum
C.Cléaux
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