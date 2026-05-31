Ambiance, musique, grandes tenues, belles toilettes pour cette 3ème édition du bal des 3èmes.

Le bal des 3èmes est devenu la tradition à ne pas manquer pour les élèves arrivés en fin de scolarité au collège Louis Aragon de Châtenoy le Royal.

Ce vendredi soir 29 mai, à la salle Rameau de Châtenoy le Royal, la fête battait son plein, c’était le grand soir pour la soixantaine d’élèves de 3ème.

Ils avaient, pour l’occasion, troqué jean et basket pour de belles tenues ; on peut dire qu’ils avaient de la classe les garçons sans oublier les jeunes filles dans leurs resplendissantes toilettes.

Vincent Bergeret maire de la ville, accompagné des adjoints Marie-Thérèse Boissot, Jeanne-Marie Martin et Fabrice Rignon, est venu, en début de soirée, saluer les jeunes élèves et tous ceux qui étaient présents afin que cette fête se déroule dans les meilleures conditions. Sylvain Dumas proviseur du collège était lui aussi présent en ce début de soirée.

Musique, lumières, décos, DJ, rien ne manquait à ce bal même la restauration était assurée pour tous, réalisée et offerte par la cheffe cuisinière du collège.

Cette soirée est le fruit d’un partenariat entre l’ERJ et le collège. Le bal était encadré par Léogadie Duplat directrice de l'Espace Royal Jeunes, Said Fergani de l’ERJ, Rachel Michaudet CPE du collège Aragon, Alexandra Bourgogne du centre d’action social.

Il faut souligner la forte implication de l’équipe constituée de 12 collégiens et collégiennes qui ont pris le projet en main. Ce groupe a préparé le bal, affiches, thème de la soirée, décos, choix du DJ... en lien avec Madame Michaudet pour finaliser.

Parmi les choix d’animations durant la soirée, il y a eu l’élection des Miss et du Mister de la soirée 2026.

Meryam et Léna ont été élues Miss soirée

Khemais élu Mister soirée.

Une soirée sous l’œil discret de la dizaine de parents bénévoles en surveillance à l’extérieur de la salle.

Pour garantir la sécurité, la mairie avait déployé les policiers municipaux en soutien aux parents et organisateurs adultes.

La fête a battu son plein jusqu’à environ minuit, heure de la fin du bal où les parents sont venus chercher leurs enfants.

C.Cléaux

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