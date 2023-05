Le 13 juin, l'hôpital de Chalon se mobilise pour une journée dédiée au dépistage des cancers cutanés

Des dépistages gratuits des cancers de la peau sans rendez-vous seront proposés ainsi que des conseils en prévention solaire et d’éducation à l’autocontrôle.

Le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé entre 1980 et 2018. Les carcinomes cutanés représentent 90 % des cancers cutanés diagnostiqués en France. Moins fréquents, les mélanomes sont les plus dangereux du fait de leur potentiel métastatique.

Dans le contexte actuel de grandes difficultés d'accès pour tous aux consultations médicales, le service dermatologie du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône propose une journée de dépistage des cancers cutanés le mardi 13 juin de 9H30 à 17H (dans le hall).

Des dépistages gratuits des cancers de la peau sans rendez-vous seront proposés ainsi que des conseils en prévention solaire et d’éducation à l’autocontrôle.

Aucune prescription médicale ne sera délivrée au cours de cette journée dédiée aux personnes n’étant pas suivies par un dermatologue.