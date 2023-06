S’endimancher et s’encanailler au détour du festival de la BD de Farges ce 4 juin, après tout, pourquoi pas ?

Ballon d’essai, le premier jour ? Nettement mieux que ça !

Davantage prisé par les puristes du genre le samedi, le dimanche, lui, a plutôt vocation à être la chasse gardée des familles et des promeneurs de la journée dominicale. Qu’importe après tout, les uns et les autres voyant midi à leur porte. Cette 5ème édition, comme toujours prise à bras-le-corps par l’association locale Saône en bulles, organisatrice d’un événement qui requiert un an de préparation, se veut comme toujours dénuée de contraintes. En la circonstance ce sont vingt-et-un auteurs, à forte représentation italienne (onze éléments) qui accèdent aux désirs avoués des amateurs passionnés, ou éveillent le cas échéant les consciences. Dès ce samedi matin il fallait presque jouer des coudes pour obtenir une sacrée faveur de la part des héros du jour : la personnalisation dans les règles de l’art d’une dédicace sur tel ou tel album, qui restera bien au chaud dans les annales des bénéficiaires. Accourus, pour certains, de Paris, d’Alsace, et même de Belgique, etc. les disciples, dans une atmosphère feutrée et de bûcheur à l’intériorité contenue, ont fait preuve de patience pour que celle-ci soit couronnée de succès. Afin d’étancher la soif de connaissances illustrées. Si une dizaine de bénévoles veillent au grain pour parer à toute éventualité, en particulier en ce qui concerne le maintien en forme, d’autres font grand cas des affaires livresques. Ainsi de la librairie chalonnaise l’Antre des Bulles, et du bouquiniste en place, histoire que des emplettes soient faites dans les meilleures conditions.

Quelques détails pratiques pour entrer dans les univers fantastiques

Où ? Dans la salle municipale des Jandelles (vous prenez l’église…et c’est à un jet de pierre). Quand ? De 10h (au plus tard, avant c’est fortement possible si toutes les forces vives sont sur le pont) à 18h ce dimanche 4 juin. Entrée ? 3,00 euros, tandis que la gratuité est de mise pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Enfin, à tout moment la restauration rapide couvrira vos besoins élémentaires. Que demander de plus, puisqu’en sus la sympathie de l’équipe dirigeante et des autres pièces maîtresses vous sera acquise ?

Michel Poiriault

