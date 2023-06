Il manquait un peu de monde pour la Fête des Voisins du quartier Saint-Gobain

Pour une Fête des Voisins qui aurait dû être plus sympathique, c'est la douche froide. Une fois de plus, les habitants du quartier Saint-Gobain ont boudé une animation du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, en dépit de l'investissement des bénévoles de l'association. Plus de détails avec Info Chalon.