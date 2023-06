Une centaine de personnes a répondu présent pour la Journée Verte samedi 3 juin à Fontaines.

Toute la journée, des équipes ont œuvré dans différents lieux de la commune pour y réaliser des travaux d’entretien. Il faut dire qu’à Fontaines, les habitants ne ménagent pas leur peine pour maintenir propre, embellir, fleurir leur commune.

Ce samedi 3 juin, ce n’est pas moins de 7 chantiers qui ont été organisés par la commission environnement pilotée par Ophélie Gouley responsable commission développement durable et Carine Plumier vice-présidente du CCAS.

Nelly Meunier-Chanut maire de la commune a souhaité la bienvenue à tous les bénévoles, aux agents techniques et aux élus présents pour cette journée consacrée à l’entretien et à l’embellissement de Fontaines.

Le matin, profitant d’un peu de fraicheur, les groupes prédéfinis ont rejoint leur secteur d’intervention. Au city stade, armé de scie, marteaux, planches, vis…

Jean-Yves et ses deux collègues ont réparé les éléments détériorés par le temps et les intempéries.

Un peu plus loin à la garderie, Erin, Louane et Suzie, crayon en main, dessinent sur le petit théâtre en bois tout neuf les personnages du livre de la jungle qu’elles vont ensuite peindre.

Un petit sentier appelé Chemin de la Niche va subir un bon nettoyage et la réfection de la zone piétonne, là, Michel Bonnot et les bénévoles ont fait appel aux gros moyens pour décaisser une partie du tracé. Les murs en pierres sèches sont nettoyés des lierres et autres herbes qui ont poussé dans les jointures.

Place des platanes, le Grand Chalon a installé son stand développement durable avec une animation sur le tri des déchets et le compostage.

Non loin du stand du Grand Chalon, le lavoir St Nicolas faisait l’objet d’un gros chantier de nettoyage avec trois axes : passage au nettoyeur haute pression du lavoir couvert, nettoyage, désherbage des ruisseaux d’alimentation et départ de l’ensemble du lavoir et nettoyage de fond de la partie à ciel ouvert par une extraction des boues et limons à l’aide d’un tractopelle, de grosses pompes et beaucoup de main-d’œuvre. Là encore avec Alain Bourgeon, Christian Bottussi et le groupe de bénévoles adultes, les jeunes voire très jeunes ont apporté leur contribution à la maintenance de ce joyau de la commune. Après leur nettoyage, les murs bordant les ruisseaux vont pouvoir montrer leurs belles pierres aux visiteurs.

L’eau s’écoule le long des rues du village, Sébastien et les équipes armées de bigots, râteaux arrachaient les herbes envahissantes, même très envahissantes, à l’image d’une variété de cresson.

Pendant que certains sont les pieds dans l’eau, d’autres sur un escabeau ou à l’ombre repeignent les façades des lavoirs.

Les jeunes ont aussi participé aux travaux de peinture.

Autre chantier supervisé par Jean-Claude Bos, toujours dans la peinture, celle des grilles et du portail de l’école qui ont retrouvé leur cachet, tout de blanc repeints ils sont comme neufs. Malgré la tendue pour se protéger du soleil, les 6 peintres n’ont pas pu terminer, la peinture séchait trop vite et était très difficile à étendre.

Comme sur tous les chantiers, il y régnait la bonne humeur et le plaisir d’œuvrer pour la bonne cause.

Sur la colline, remise en état du balisage, nettoyage du sentier, élagage, pendant qu’à la salle rue du Parc l’équipe de l’atelier cuisine s’activait pour préparer le repas du soir.

En fin de journée, le bilan était plutôt positif avec le city stade en état, le chemin de la Niche refait, le petit théâtre bien avancé dans sa décoration, l’entretien de la colline terminé…

Tous les dynamiques bénévoles se sont retrouvés à la salle rue du parc pour un repas en commun avec les 5 italiens venus de Paciano en vélo, soit un périple d’environ 1000 Km pour rejoindre Fontaines.

Les participants à cette journée ont pu déguster les Jambons à la broche préparés par Manuel et Michel. Une soirée de fête après les très gros efforts de la journée de chaque bénévole pour garder le village attrayant.

Le périple des 5 cyclistes italiens à suivre dans un prochain article d’Info Chalon.

C.Cléaux