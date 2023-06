Inauguration de la 9ème édition de la Fête du Port à Chalon-sur-Saône : De nombreuses animations vous attendent aussi ce dimanche !

Les discours de l’inauguration et le reportage info-chalon.com

Samedi 10 juin 2023, à partir de 12 heures 45, avait lieu le lancement de la 9e édition de la Fête du Port de plaisance, 8 avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Laurence Friez, Conseillère Municipale Chargée de mission du lien social, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Florence Capelli, Directrice Générale de chalon tourisme et événements, d'Alain Rousselot-Pailley, élu de l’opposition, de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S et président du Yacht club…

Jean-François Troussard, Président de Chalon Plaisance lançait l’inauguration de cet événement devant soixante personnes et de nombreux exposants :

Extraits des discours prononcés :

Jean François Troussard : « Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, les exposants, Chalon Plaisance, canoë-Kayac, Yacht club, voiles sportives chalonnaises, Chalon Jet, Modélisme Naval, Asprenaut… mais aussi les professionnels, La Protection Civile, VNF depuis 2 ans, Chalon Nautique, Bateau Ecole, Décathlon… Nous sommes à la 9ème édition de la fête du port de Chalon-sur-Saône et déjà on réfléchit à un nouveau format pour l’année prochaine. Je vais saluer le Maire et son équipe pour l’obtention du pavillon bleu du port de plaisance. Depuis 2ans nous demandons la rénovation des sanitaires et mieux vaut tard que jamais, ça y est les travaux ont commencé et j’en suis très heureux surtout pour les utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui vivent au port […] Mais c’est lancé et je pense que l’inconfort actuel mérite les 3 mois d’inconfort qui viennent car cela sera super ensuite. Les pontons ont été améliorés depuis l’année dernière et ce la se poursuit ! Apparemment monsieur le Maire les caméras de surveillance arrivent aussi bientôt alors tant mieux. Je remercie toutes les personnes du port et l’équipe de Florence Capelli qui sont là pour nous aider, parce que si cette fête du port avait été initiée par chalon Plaisance à l’origine du Président Marceau, il y a une dizaine d’années, c’est clair que sans l’aide de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, on n’aurait pas pu perpétuer, cette belle fête de Chalon Plaisance qui se déroule actuellement. Aussi je remercie tous les bénévoles de Chalon Plaisance qui ont fait un travail remarquable hier, aujourd’hui et demain. Je remercie sincèrement tout le monde et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci de votre attention ! ».

Gilles Platret : « Le port continue sa transformation, aussi je voudrais remercier chalon plaisance qui reste une des principales chevilles ouvrières de cet événement […] Je vous souhaite une très belle fête du port avec une météo clémente […] effectivement nous sommes rassemblés pour fêter un bel événement et toute les activités nautiques qui vont se développer autour du port et à pertir du port aujourd’hui et demain. C’est une joie de voir cette Saône toujours de plus en plus attrayante […] Ce ma constitue l’essence même de notre ville et de sa région, d’ailleurs, c’est ce qui a décidé la naissance de Chalon : Son développement c’est par la Saône, son développement économique c’est par la Saône, son développement de transport c’est par la Saône et aujourd’hui on redécouvre les attraits extraordinaires de cette rivière comme un développement touristique et donc un développement économique auquel vous contribué […] Cette fête du Port c’est simplement une fêt de Chalon, c’est la fête de la Saône et cela nous tient vraiment à cœur. Concernant les caméras, elles vont arriver cette année et elles permettront d’avoir une surveillance plus rapprochée pour plus de confort et de sécurité pour les plaisanciers et ceux qui utilisent les Port. Nous sommes là aussi pour fêter et avoir la fierté d’avoir ensemble le label du pavillon bleu, une distinction qui est attribué par une instance internationale afin de souligner que les zones portuaires et les ports de plaisance avaient un rôle majeur dans la préservation de l’environnement, de la biodiversité et de l’action en faveur du climat. Nous faisons partie des 5 ports qui ont été sélectionnés cette année et désormais nous faisons partie des 100 ports qui ont reçus cette distinction sur le territoire national. Je dédie d’ailleurs cette distinction à l’ensemble du personnel du port de plaisance. Je vous remercie ! ».

Rappelons que cette fête du port se déroule également aujourd’hui dimanche 11 juin avec de nombreuses animations (modélisme...) !

Découvrez sous l'animation de Didier Pommey et de sa charmante épouse, les nombreux stands qui vous attendent dans le photoreportage info-chalon.com

