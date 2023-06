Le Port Nord s’enflamme pour le Battle hip-hop de l’EDA Chalon : Les danseurs du Venezuela (Caracas) remportent la 5ème édition

5 équipes étrangères et 5 équipes françaises étaient invitées. Tous les danseurs ont montré l’étendue de leurs talents ! Le Photoreportage info-chalon.

Quelle soirée ce samedi 10 juin à partir de 19 heures avec un théâtre du Port Nord de Chalon-sur-Saône qui affichait complet avec plus de 700 personnes lors des battles hip-hop co-organisé par l’EDA (Espace des Arts), Scène nationale Chalon-sur-Saône, le Conservatoire, le Grand Chalon, Impact school, Espace de Rue et TSN !

Le public chalonnais s’est enflammé devant les prouesses des danseuses et danseurs de hip-hop!

Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour que cette soirée soit réussie : Un quatuor magique avec 2 DJ à l’animation DJ Liam et DJ Senka (l’un des meilleurs au monde), les incontournables Skeezo et Youval, speakers d’exception qui ont su divertir le public tout en le faisant vibrer selon la performance des danseurs.

Que dire des membres du jury, qui avant de prendre place, n’ont pas hésité à faire une démonstration hip-hop de haut vol face au public ? Jury composé de Brahim bouchlaghem, Jawad Frikah et Lussy Sky.

Même si c’est le groupe venant de Caracas (Venezuela) qui gagne la 5ème édition du battle de l’EDA 2023 , le groupe ‘Suisse Life’ en provenance de Genève (Suisse) n’a pas démérité.

Enfin, il faut le reconnaître, lors de cet événement, le public chalonnais a été exceptionnel. Il a d’ailleurs été reconnu par ses pairs et les animateurs de la soirée comme l’un des plus généreux et démonstratif de l’hexagone.

Info-chalon vous propose de revivre les moments importants de cette soirée :

19 heures le Port Nord est plein comme un œuf

Rachid Kassi lance la soirée

L’animateur présentateur Youval met le feu à la salle

Le public répond présent

Le deuxième présentateur Skeezo qui ne manque pas d’humour, rentre en scène,

Démonstration des jeunes élèves du premier cycle du Conservatoire qui montre déjà toute l’entendue de leur talent

DJ Liam montre qu’il a plusieurs cordes à son arc

DJ Senka lance sa musique d’avant soirée

Animateur et présentateur mais aussi danseur pour Skeezo

Il en est de même pour Youval

Le jury a été nommé, complet, il est en place

Chaque membre du jury présente sa chorégraphie

20 heures 30, il est l’heure du battle et d’inviter les équipes de danseurs

L’Espagne (Madrid)

Guet Apens (Chalon mixte)

Hors Norme (Bonneville)

Suisse Life (Genève)

HDMI (Dijon)

Venezuela (Caracas)

Suisse 2 (Genève)

Chalon-sur-Saône (Espace de Rue)

Avant le début des ½ finales, il était l’heure de féliciter tous les acteurs du Hip hop du bassin chalonnais

Résultats :

¼ de finale Espagne bat Guet Apens (Chalon Mixte) Suisse Life 1 bat Hors Norme (Bonneville) Venezuela bat Dijon (HDMI) Espace de Rue (Chalon) bat Suisse Life 2

½ finale Suisse Life 1 bat Espagne Venezuela bat Chalon-sur-Saône (espace de Rue)

Avant la finale a eu lieu un beau Rap de Eyes Cold, jeune fille dijonnaise ;

Finale Venezuela bat Suisse Life 1

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B

(A suivre prochainement sur info-chalon le photoreportage du battles de tous les autres concurrents)