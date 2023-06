PLAY-OFFS - ELAN CHALON vs CHAMPAGNE BASKET - Une fan zone ce mardi au boulodrome de Chalon

L’équipe de l’Elan Chalon rencontrera Le Champagne Basket demain soir à 20h au Colisée à Chalon- sur-Saône pour le dernier match de la finale des Playoffs. À cette occasion, le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône aménagent une fan zone dans l'enceinte du Boulodrome afin d’y accueillir les supporters de l’équipe.

Rendez-vous au Boulodrome du Grand Chalon dès 18h pour une retransmission sur écran géant.

Les Chalonnais et les Grand-chalonnais soutiennent les joueurs de l’Elan Chalon pour leur victoire dans cette finale des Playoffs de Pro B et ainsi, leur retour tant espéré en Betclic Elite la saison prochaine. Pour les encourager et permettre aux supporters du territoire de profiter de cette rencontre de manière conviviale, le Grand Chalon et la Ville de Chalon-sur-Saône installent une fan zone dans l’enceinte du Boulodrome (rue d’Amsterdam, Chalon-sur-Saône) le mardi 13 juin 2023 pour le match qui se déroulera à 20h.

En pratique :

- Ouverture des portes à 18h

- Accès libre et gratuit dans la limite des capacités d’accueil de l’équipement

- Projection sur écran géant – pas de places assises.

- Possibilités de stationnement limitées. Il est fortement conseillé d’accéder au site à pied.

Toujours dans une démarche de soutien et d’encouragement de ses joueurs, les spectateurs sont appelés à se parer de rouge.

De plus amples informations sont disponibles sur les réseaux sociaux @Le Grand Chalon et @Chalon sur Saône mais aussi, sur les sites internet respectifs des deux collectivités (www.legrandchalon.fr I www.chalon.fr).