Salle St Hilaire comble pour le gala de danse "les Fables de Fontaines" organisé par le Foyer Rural.

18 tableaux devant une salle comble lors de cette soirée, pour présenter en première partie le travail des danseurs et danseuses, des plus petits au plus expérimentés et laisser la place, après l’entracte, au DJ pour bien terminer la fête.

Les organisateurs de ce gala ont tenu à remercier la municipalité pour son soutien sans faille ainsi que les instances locales et départementales.

Un spectacle qui a réuni les membres de l’association, des danseuses du "Givry Starlett Club", du conservatoire du Grand Chalon, les professeurs Shirley Gaudillère et Jérémy Pirello.

Il n’y a pas de danses sans musique pour accompagner les artistes sur scène et il faut bien les mettre en lumière tant leurs prestations sont belles, Thomas était à la console de sons et de lumières pour contribuer à la magie du spectacle. Pour garder un souvenir de cette soirée, Andréa a mis dans la boite noire à vidéo tous les tableaux.

Petits, grands, tous dans un même élan pour faire rêver les spectateurs avec des titres très évocateurs : Récré’Action, Dynastie, la danseuse et la plume, les mini-héros de Fontaines, voyage dans les années folles, etc…

La soirée s’est poursuivie toujours dans la danse mais avec le "DJ LIAM".

C.Cléaux