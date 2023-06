Petit déjeuner d’échanges entre instituts de beauté du bassin chalonnais organisé par la CNAIB 71/58

Créée il y a dix ans, pour la première fois, la C.N.A.I.B 71/58 (Confédération Nationale et Artisanale des Instituts de Beauté), avait invité les instituts de beauté du bassin chalonnais à un petit déjeuner à l’A.B.C, place de la Gare à Chalon-sur-Saône, le lundi 12 juin à 9 heures.

Ainsi les responsables des différents instituts de beauté ont pu échanger entre elles sur les problématiques du métier, les idées et les projets à mettre en place, échanger sur la professionnalisation et les différentes formations mises à leur disposition et à moindre coût… mais aussi s’entretenir avec les membres du bureau de la C.N.A.I.B, Patricia Beauvallet, Présidente, Aurélie Maccorin, Co-présidente, Céline Nectoux, Secrétaire, Sophie Moreno, Trésorière, Justine Jaulet, chargée de communication.

Un événement qui a satisfait l’ensemble des participantes.

Patricia Beauvallet n’hésitait pas à lancer des invitations à tous les autres instituts de beauté non affiliés afin de venir rejoindre cette confédération de la CNAIB qui est le seul organisme à défendre les instituts de beauté au niveau des ministères.

J.P.B