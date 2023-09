Le Point d'Accueil Numérique + de Chalon sur Saône fête son premier anniversaire avec un joli bilan à son actif

4 Sous-Préfecture en France dont Chalon sur Saône avaient été choisis il y a un an pour le développement de ce service d'hyper-proximité. Pour le premier anniversaire, Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, affiche sa satisfaction.

Signe de la modernisation des services de l'Etat avec la volonté d'apporter toujours plus de réactivité aux administrés, les points d'accueil numérique connaissent un vrai succès. Il y a un an, quatre sites préfectoraux du territoire métropolitain étaient choisis pour approfondir encore un peu plus l'accueil, en terme d'expérimentation. Un bilan qui s'avère particulièrement fructueux pour les services de l'Etat au regard des chiffres de fréquentation affichés par Yves Séguy - Préfet de Saône et Loire et Olivier Tainturier - Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône.

Avec une moyenne de 289 usagers/ mois au démarrage, en l'espace d'un an, le PAN+ de Chalon sur Saône affiche désormais une moyenne de 435 usagers/mois, indique Olivier Tainturier, qui a tenu à remercier ses équipes de la Sous-Préfecture du travail accompli. Sur l'année écoulée, 4633 dossiers ont été traités au fil de l'eau, permettant de désengorger les services et surtout d'accélérer les traitements.

"C'est une expérience pour laquelle on va tirer les enseignements. C'est aussi l'occasion de faire remonter nos remarques en terme d'usage quotidien auprès des services centraux afin qu'on améliore sans cesse les services apportés".

"On ne fait pas les démarches à la place des usagers. Les services sont là pour accompagner dans la digitalisation des procédures."

Une démarche qui permet en interne de "réorienter un certain nombre d'agents vers des tâches administratives plus complexes, sur des dossiers qui nécessitent plus de temps et de profondeur" insiste Yves Séguy.

Une opération menée en étroite collaboration avec le Grand Chalon, venu en appui technique et logistique, en mettant à disposition ses conseillers numériques. Régulièrement, des ateliers sont mis en place et animés par les conseillers du Grand Chalon, afin de lutter contre la fracture numérique.

Pour rappel

Trois agents de la Préfecture et un service civique sont dédiés spécifiquement à l'opération avec des prises en charge sans rendez-vous le matin du lundi au vendredi de 8h à 12h et le vendredi de 8h à 14h.

Accueil sur RDV les après-midi des mardi, mercredi et jeudi.

Téléphone - 06 43 76 88 92

Contact - sp-chalon-sur-saone-pan@saone-et-loire.gouv.fr

Quelles sont les démarches administratives concernées ?

Le Point d'Accueil Numérique concerne

- toutes les démarches liées au permis de conduire

- les pré-demande de carte d'identité et passeport

- les demandes d'extrait de casier judiciaire

- les paiements des amendes en ligne

- toues les demandes liées aux élections

- toutes les démarches liées aux certificats d'immatriculation

- les demandes de carte professionnelle Taxi ou VTC

- les télédéclarations liées aux associations

- toutes les démarches concernant les étrangers en France

- et le système d'information sur les armes.