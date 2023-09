AVIS DE DECES - Madame Danielle MÉREAU née PASQUET

Chalon-sur-Saône, Autun, Le Creusot



Philippe, son époux ;

Sébastien et Stéphanie, Frédéric et Lorelei, ses fils et leurs conjointes ;

Lilou, Manon, Elsa et Typhaine, ses petites-filles ;

Marie-Claude et Christian Colin, Brigitte et Jean-Claude Castagna,

ses sœurs et beaux-frères ;

René et Michèle Méreau, ses beaux-parents ;

Claude, Sylvie, Marc, Sylvie, ses beaux-frères et belles-sœurs



ont la douleur de vous faire part du décès de



Madame Danielle MÉREAU

née PASQUET



survenu le 26 septembre 2023 à l’âge de 76 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées lundi 2 octobre 2023 à quatorze heures trente en l’église Saint-Pierre d’Epinac.

Danielle repose à la chambre funéraire d’Epinac, 31 Rue Roger Salengro.



La famille rappelle à votre souvenir sa sœur Catherine



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements



Marbrerie Pompes Funèbres EPINACOISES

31 rue Roger Salengro

71360 EPINAC

Tél.: 03.85.82.18.58

Fax : 03.85.82.18.61