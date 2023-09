Un documentaire sur le quotidien des Juges lors de la « nuit du Droit »

Le TJ de Chalon-sur-Saône célèbrera La nuit du droit, le mercredi 4 octobre de 17 à 19 heures.

Vous y êtes invités* !

Au programme : diffusion du documentaire « Dans les yeux des juges », puis échanges avec magistrats et greffiers.

Le documentaire réalisé par Mathieu Delahousse et Damien Vercaemer en 2021 fut salué à sa sortie comme un travail de grande qualité. Il permet d’entendre des juges chargés de la justice dite du quotidien (loyers impayés, délinquance courante, enfants, …) et de saisir dans le même temps les difficultés de fonctionnement de cette institution (dont le mouvement national des greffiers il y a peu est une manifestation directe, par exemple).