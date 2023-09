FOIRE DE CHALON - Pixelles Pintxos vous donne rendez-vous sur la foire

L'établissement bien connu de la rue aux Fèvres à Chalon ... est fermé pour cause de foire ! Toute l'équipe vous attend là bas jusqu'au 8 octobre.

