Un cercle de silence organisé contre l’expulsion d’une famille arménienne

Les accompagnants au commissariat sont un groupe de citoyens, composé d’une dizaine de membres à Chalon-sur-Saône, qui a pris l’initiative, ce dernier vendredi de septembre, d’organiser un cercle de silence ( manifestation non violente rassemblant des personnes défendant une cause […] Le cercle de silence a pour objectif d’avertir que la dignité de chaque personne ne se discute pas, elle se respecte et qu’avec ou sans papiers, l’étranger est une personne […] )* en soutien à la famille Stépanyan, assignée à résidence et menacée d’expulsion par une Obligation de Quitter le Territoire.

« Nous nous mobilisons pour que cette famille puisse vivre normalement. Elle a une grande volonté d’intégration. Nous sommes ici pour faire connaître les difficultés que rencontre cette famille », confiait l’un des membres des accompagnants au commissariat qui indiquait également que ce qui était revendiqué pour cette famille, était également revendiqué pour toutes les familles rencontrant ces mêmes situations.

Étaient notamment présents, nous indique t-on, des professeurs du collège où est scolarisé l’un des enfants du couple Stépanyan et son professeur de musique puisque le jeune élève suit des cours au Conservatoire. Lors des prises de parole avant le cercle de silence, il a été évoqué le fait de porter à la connaissance des chalonnais « la situation injuste que vit cette famille » et rappelé le conflit dans le Haut Karabakh en Arménie, aujourd’hui largement médiatisé.

L’adolescent de la famille Stépanyan, 15 ans, avait écrit une lettre très émouvante qu’il a lue et qui faisait mention des difficultés rencontrées, de son envie de rester en France, « d’y vivre, étudier, travailler tout simplement », des amitiés qu’il a fini par lier.

* extrait du tract remis lors de cette manifestation

SBR