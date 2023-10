AVIS DE DECES - Madame Noëlle VACHEY née CHANEL

Chalon-sur-Saône, Marsonnas (01), La Grande Motte (34), Lunel (34), Montpellier (34), Renningen (Allemagne)

Michel VACHEY, son mari ;

Guillaume, son fils ;

Jean-Hubert et Denise CHANEL, ses parents ;

Marie-Louise VACHEY, sa belle-mère ;

Marie-Laure et Yann BARTHELET, sa sœur et son beau-frère ; Nicole LAYAT,

Bernadette VACHEY et Hassine OUESLATI,

ses belles-sœurs et beau-frère ;

Hatem et Joëlle,

Séverine et Jürgen,

Sonia et Romain,

son neveu, ses nièces et leurs conjoints ;

son petit-neveu et ses petites-nièces ;

vous font part du décès de

Madame Noëlle VACHEY,

née CHANEL

survenu le 25 septembre 2023, à l’âge de 55 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 6 octobre 2023 à 13h15 au Crématorium de Crissey.

La famille remercie le Dr Mélis et l’ensemble du personnel de la Clinique Ste Marie, ainsi que Mme Chantal LAMBERT pour son soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

