8° édition de Mois sans tabac : Préparez-vous dès maintenant pour relever au mieux le défi !

Le 1° novembre 2023, Mois sans tabac revient pour sa 8° édition. Pour marquer au mieux cette nouvelle action. Tab agir s'associe à la CPAM de Yonne pour accompagner les fumeurs dans l'arrêt du tabac.

Pour préparer ce Mois sans tabac, des stands d'informations et de sensibilisations sont organisés:

A la CPAM de Yonne - Centre d'Examens de Santé (25 rue du Clos à Auxerre)

D' octobre à novembre. du lundi au vendredi de 7n45 a 12h15 et de 13h30 à 16H30

À la CPAM de l'Yonne - Antenne de Sens (23 boulevard du Maréchal Foch) :

• mercredi 11 octobre de 9H à 11h30

• Mercredi 25 octobre de 9h à 11h30

En novembre, on arrête ensemble!

Avec plus de 400 professionnels, Tab'agir accompagne les personnes qui souhaitent arrêter de fumer et ce, au plus proche de leur domicile, sur l'ensemble de la Bourgogne Franche Comté.

Le Mois sans tabac est une première étape essentielle, car réussir à arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances d'abandonner le tabac définitivement.

Pour plus d'informations les icaunais peuvent appeler :

Le Centre d'Examens de Santé : 03 86 72 14 80

l'association Tab'agir : 03 86 52 33 12