AVIS DE DECES - Madame Mireille DARDOULLIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Monique et Jean-Paul REY,

sa sœur et son beau-frère ;

Bernard, son frère ;

ses neveux et sa nièce,

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Mireille DARDOULLIER

survenu le 1er octobre 2023,

à l'âge de 73 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées lundi 9 octobre 2023, à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.