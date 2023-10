FOIRE DE CHALON - De Dijon, à Digoin... Dominique Boisselot, figure incontournable des animateurs

Pour cette 87e édition, l'animateur chalonnais bien connu, a fait son grand retour sur la foire. Et ce n'est pas pour déplaire.

On le voit partout... du moins on l'entend surtout ! Dominique Boisselot, c'est le Monsieur animation du Chalonnais. Longtemps salarié du groupe EBRA avec son car-podium, sur chaque événement dans le département, il a décisé de prendre les choses et de s'installer à son compte depuis quelques années déjà. Les sollicitations ne manquent pas pour l'ami Boisselot. Animateur sur la foire de Chalon sur Saône, il prendra la route pour la foire gastronomique de Dijon, recruté par le Conseil Départemental de Côte d'Or, pour leur animation de stand. Début septembre, c'est du côté de la foire de Digoin, qu'il a réservé son talent.

On le retrouvera pour Carnaval à Chalon, figure indispensable de l'événement qui attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs. Pour celles et ceux qui souhaitent faire appel à ses services, n'hésitez pas à le contacer à domi.boisselot@orange.fr, il pourra sans doute vous trouver un petit créneau entre deux rendez-vous.

L.G