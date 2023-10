Miss Bourgogne a répondu à l'invitation des écoliers de l'Ecole de l'Est

Ce mercredi après-midi, Miss Bourgogne, Lara Lebretton, a été interviewée par une quizaine d’enfants (entre 6 et 11 ans) à l’accueil de loisirs Est dans le cadre du projet «L’Est fait la une». Un projet qui consiste à sensibiliser les enfants à leur environnement afin qu’ils puissent échanger et s’exprimer sur divers sujets de société. Ils rencontreront des personnalités de la vie chalonnaise, écriront des articles et illustreront ce qui sera un journal distribué aux parents à chaque fin de période.

Pendant une heure, beaucoup de questions ont été posées à Lara Lebretton, qui s’est prêtée au jeu avec bienveillance. Des enfants de l’accueil de loisirs Anne Frank étaient aussi présents pour enregistrer l’entretien pour un projet audiovisuel.

L’accueil de loisirs Est compte continuer sur cette voie en invitant d’autres personnalités chalonnaises.