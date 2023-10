Fascinant Week-end - Le vin a désormais son heure de gloire en Bourgogne - Franche-Comté du 19 au 22 octobre

Du 19 au 22 octobre 2023, les vignobles de Bourgogne et du Jura se réinventent pour convier le public à un moment festif et immersif, sur leurs terres.

L’événement national, qui connaît un succès grandissant auprès d’un large public, prend tout son sens ici en Bourgogne - Franche-Comté ! En effet, impossible d’aborder l’œnotourisme en France sans parler des Climats inscrits au Patrimoine mondial par l’UNESCO, de nos grands crus mythiques de Bourgogne ou de nos crus plus singuliers du Jura, de nos villages pittoresques le long des routes des vins et du savoir-faire exceptionnel de nos vignerons bourguignons et jurassiens. La musique a sa fête le 21 juin, le patrimoine son week-end dédié en septembre, le vin a désormais son week-end de gloire à l’automne : le Fascinant Week-end. Au moment où le vignoble prend des couleurs de jaune doré et de rouge rubis, c’est l’occasion idéale pour redécouvrir les trésors de nos terroirs, le temps d’un week-end.



Durant ces 4 jours, le vin sera à l’honneur. Les œnophiles, les curieux, les familles, les amoureux et les fêtards pourront arpenter les vignobles de Bourgogne et du Jura pour vivre une soirée de gala, fêter le nouveau millésime, se balader sur les routes des vins en side-car, en E-Trott ou en Méhari, déguster à l’aveugle, avec du chocolat ou des fromages, avec un sommelier ou un caviste, faire du yoga dans les vignes ou coincer la bulle…



Le plus dur sera de faire son choix parmi les 43 activités proposées sur 5 destinations Vignobles & Découvertes de Bourgogne-Franche-Comté ! Souhaitons que le public soit au rendez-vous, à la rencontre des professionnels, pour ce week-end de partage.

À bientôt sur les routes des vins de Bourgogne-Franche-Comté !

En partenariat avec Côte-d’Or Attractivité, Jura Tourisme, Route 71 et Yonne Tourisme



