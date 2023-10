FOIRE DE CHALON - Des bijoux en pierre précieuse naturelle à portée de mains

Le stand est niché au fond de l'espace latino-américain sur la foire de Chalon sur Saône, jusqu'à dimanche soir. Mais la richesse des pierres proposées et surtout le tarif vaut véritablement le détour. Si vous êtes adeptes des pierre de lune, labradorite, quartz rose, tourmaline, oeil de tigre et autres apatites bleues, poussez jusqu'à la foire. Le rapport qualité-prix des produits proposés est une vraie contradiction de l'inflation actuelle. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même demander à l'artisan présent sur place, de réaliser votre propre bijou en fonction de vos envies et budget. A découvrir !

Laurent Guillaumé