Rue Morinet à Chalon, la résidence seniors tombe à l'eau

Depuis le printemps dernier, les habitants de la rue Morinet, s'étaient constitués en collectif, afin de se mobiliser contre un projet d'implantation d'une résidence seniors sur la pointe de la rue Morinet. Une implantation qui aurait eu un impact particulier sur l'ensemble des riverains de la résidence, et plus largement sur le quartier. L'association a fait savoir à info-chalon.com, que le promoteur s'était retiré du dossier et que finalement, la propriété avait été vendue à une famille. Une fin d'histoire qui permet d'apaiser le quartier et les riverains.

L.G