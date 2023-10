7 millions d'euros d'investissement, Korian Bel'Saône inaugure les Maisonnées à Chalon sur Saône

28 nouvelles places seront prochainement proposées par la résidence Korian Bel'Saône à Chalon sur Saône, dès que l'Agence Régionale de Santé validera l'ouverture administrative. En attendant, ce jeudi, Gilles Platret était invité par la direction à procéder à l'inauguration officielle des lieux. 28 places réparties sur les deux étages de l'extension de la résidence, portant désormais la strcuture à 110 lits.

Des chambres individuelles avec tout le confort et des espaces de vie dimensionnés comme il se doit. L'extension de 2 600 m2 de la maison de retraite médicalisée Korian Bel’Saône a été inaugurée par Nicolas Mérigot, directeur général France de Clariane et Jean-Michel Varrambier, directeur de l’établissement, en présence des résidents.

Le site propose également 12 lits en unité de vie protégée, notamment pour les patients atteints d'Alzheimer.

Les Maisonnées au coeur de la stratégie du groupe Clariane

"Un système d’organisation plus souple permet aux soignants de s’occuper en toute autonomie d’un petit groupe de résidents, réunis dans des unités de vie à taille humaine (de 12 à 14 personnes). Plutôt que séquencer et séparer chaque tâche (lever, toilette, repas, animation), l’aide-soignant propose un accompagnement global et s’adapte ainsi au rythme de vie du résident" nous a précisé Romain Soulier, Directeur régional du groupe.

Pour Jean-Michel Varrambier, directeur de Korian Bel’Saône, « cette extension permet de répondre aux besoins du territoire en matière d’accompagnement des personnes âgées dépendantes. L’organisation en « maisonnées », qui donne plus d’autonomie au personnel soignant et permet de se rapprocher du « comme à la maison », est très appréciée par les équipes et les résidents ».

Espaces de vie plus fonctionnels et confortables, restauration... tout a été passé au cribble afin que le confort soit renforcé, même si chacun comprendra que la perfection n'existe pas. A la clé, la direction a annoncé l'embauche d'une douzaine de personnes même si nombre de fonctions supports seront mutualisés entre les anciens et les nouveaux locaux. Au total, Korian Bel'Saône représentera à terme quelques "65 équivalents temps plein" a assuré la direction de l'établissement.

Coût pour les résidents ? Il faudra compter 119 euros par jour auxquels viennent s'ajouter les coûts de la prise en charge éventuellement médicalisée, soit un tarif "de + 20 % par rapport à la structure existante".

Laurent Guillaumé