Le Clos Bourguignon à nouveau disponible à Chalon

Un gros mois de travaux, réalisés en régie municipale, et la salle du Clos Bourguignon est de nouveau disponible sur le marché locatif. Travaux de menuiserie, plomberie, électricité et peinture ont été réalisés par les services municipaux, minimisant le coût à 30 000 euros. Pour les adeptes de cette salle indispensable à la vie associative de Chalon, vous devriez très vite constater les améliorations. En présence de Maxime Ravenet, Pierre Carlot et Benoit Morgante, Gilles Platret a détaillé la nature des travaux, rappelant au passage le changement des chaises de la salle ainsi que tout prochainement la livraison de nouvelles tables.

Parallèlement, un dispositif de vidéo-projecteur et un écran géant ont été également installés permettant aux associations de bénéficier de services clés en main. Pour rappel, la salle du Clos Bourguignon est trés plébiscitée par les associations, avec déjà en 2023, 150 réservations, essentiellement associatives.

Gilles Platret a réaffirmé la volonté de la ville de Chalon de construire une nouvelle salle des fêtes. A quelle échéance ? Le maire a précisé que le principe était posé sans que le lieu exact ne soit encore déterminé. La question de la taille de la future salle est tranchée, se voulant comme une jauge moyenne, et répondant aux besoins des associations en terme de capacité d'acceuil.

Dès ce dimanche, le Clos Bourguignon reprendra sa vitesse de croisière avec un premier loto, avec en arrière-plan, le fameux Arbre à Manon, trouvant dans la salle municipale, une bien belle mise en valeur.

