PUNAISES DE LIT - 7 établissements scolaires fermés dont un en Saône et Loire

« un peu plus d’une quinzaine, je crois 17, établissements dans lesquels on a détecté, à divers niveaux, des punaises de lit », a déclaré sur France 5, Gabriel Attal, Ministre de l'Education Nationale.

La situation dépasse complètement les autorités sanitaires, au point que la seule possibilité est de fermer littéralement les établissements scolaires. Une situation jamais vue en France. A ce jour, pas moins de 7 établissements scolaires sont fermés pour cause de punaises de lit dont un en Saône et Loire, à Louhans, a précisé l'Education Nationale. Une situation qui pourrait se détériorer encore un peu plus dans les jours à venir. Le gouvernement a été convoqué ce vendredi matin face à l'urgence de la situation.