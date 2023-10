Dernier épisode de Mon Sang Pour Les Autres de septembre 2023

Mi-septembre s’est déroulée à la mairie de Chalon la collecte Mon Sang Pour Les Autres, organisée par les deux rotary-clubs de la ville en partenariat avec l’Association chalonnaise pour le Don de Sang Bénévole et l’Etablissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté. Un événement désormais semestriel qui a attiré très précisément 97 donneurs et au cours duquel 85 prélèvements ont été effectués.

Une collecte qui était plus particulièrement réservée aux salariés des entreprises de Chalon et de sa région. A ce titre, 39 personnes se sont présentées lors de cette journée marquée par la désignation du 500 000e donneur de Mon Sang Pour Les Autres sur le plan national. Parmi celles-ci figuraient les deux gérants et les deux cuisiniers du restaurant asiatique Bœuf et Grill, qui souhaitaient faire, comme dix autres primo-donneurs, pour la première fois le geste qui sauve.

Si Bryan et Yang, les deux gérants, ont pu donner leur sang sans problème, Yao et Lin, les deux cuisiniers, pour deux raisons bien différentes, n’ont pas pu imiter leurs patrons.

Un mug en souvenir…

Quelques jours après la collecte, Michèle Tarrit-Lotton, présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent, accompagnée par Josette Ronfard, secrétaire du club service chalonnais, et Danièle Pierre-Guy, membre de la commission d’organisation de Mon Sang Pour Les Autres, s’est rendue dans l’établissement de la rue René Cassin, afin de leur remettre un petit cadeau souvenir, sous la forme d’un mug rappelant l’opération. Touchés par le geste de la présidente Tarrit-Lotton et de ses amies, les quatre primo-donneurs ont promis d’être présents à la prochaine collecte programmée au printemps 2024.

Gabriel-Henri THEULOT