HAÏKA : Découvrez notre nouveau café du moment : Yarumo

Une tasse gourmande aux notes aromatiques de chocolat, de mûre et de canne à sucre, fruit du travail passionné d’Eider Socorreno et de sa famille, au cœur de la réserve indigène de Gaitania, dans la région de Tolima, en Colombie.

C’est dans ce terroir d’exception que ce jeune producteur, héritier d’un savoir-faire transmis de génération en génération, cultive son café dans le respect de la nature et des traditions de sa communauté.

Un terroir unique et préservé

Sa ferme bénéficie d’un environnement exceptionnel au sein du canyon du Parc National Naturel Nevado del Huila. Ce lieu, riche d’une biodiversité préservée, offre des conditions idéales pour une culture respectueuse de la nature : sols vierges de tout produit chimique, ombrage entretenu, renouvellement régulier des caféiers et engagement fort pour la durabilité de l’exploitation.

Un café au service d’une communauté

Cette production de café est bien plus qu’une simple activité agricole : elle est un vecteur de transformation sociale. Dans une région marquée par les conflits, le café a été un levier de paix et de développement, favorisant l’autonomie des producteurs et la reconnaissance du terroir. Cette communauté indigène, première à avoir signé un accord de paix avec les FARC en 1996, perpétue son engagement à travers une agriculture biologique et responsable.

Un transport écologique et innovant

Ce café d’exception ne se distingue pas seulement par sa qualité, mais aussi par son mode de transport. Acheminé à la voile, il offre une alternative durable aux circuits traditionnels. Cette méthode réduit considérablement l’empreinte carbone du transport maritime, tout en préservant la faune marine grâce à la diminution des nuisances sonores.

Avec le café Yarumo, savourez un grand cru colombien qui allie terroir, engagement communautaire et transport durable. Une expérience authentique à chaque tasse !

Le Moulin à café : Haïka boutique

1, place Saint-Vincent | Chalon-sur-Saône (71100)

Tél. : 09 53 36 88 51

Torréfaction artisanale de café de spécialité, vente de thés et d’accessoires.

Ouverture : mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h30 à 19h00 ; vendredi de 9h00 à 19h00 ; dimanche de 9 h à 12 h 30 (fermé le lundi).

Mail : [email protected]

Site Web (commandes en ligne) : boutique-du-torrefacteur.com

Facebook : Le Moulin à Café – Chalon-sur-Saône

Instagram : instagram.com/moulin_a_cafe

et

HAÏKA Coffee House

8, rue du Blé – Chalon-sur-Saône (71100)

Mail : [email protected]

Facebook : HAÏKA Coffee House – Chalon-sur-Saône

Instagram : https://www.instagram.com/haikacoffeehouse/

Ouverture :

du mardi au vendredi, de 8h à 18h30 ;

samedi de 8h30 à 18h30 ;

dimanche de 8h30 à 13h30