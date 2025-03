40e Meeting National du Grand Chalon de Natation (Samedi) : Le club du Canet 66 Natation rafle tout sur son passage !

La Chalonnaise Idaline Armatol a bien représenté le C.N Chalon-sur-Saône avec une belle 3ème place en finale A. Les résultats, podiums des finales et le photoreportage info-chalon !

Samedi 15 mars 2025, à partir de 16 heures 30, se déroulait au Cercle Nautique Chalonnais, les finales du 40e Meeting National du Grand Chalon Natation. Cette compétition qui comprenait 70 club concernés pour 462 nageurs engagés et de renommée internationale permettait aux nageuses et nageurs du Centre Nautique Chalonnais de pouvoir se confronter aux autres nageurs nationaux et internationaux et également de pouvoir se qualifier pour la catégorie ‘France Elite’.

Néanmoins, c’est une compétition très relevée qui attendait les nageurs français et locaux avec les présence de nombreux nageurs et nageuses ayant participé aux J.O 2024 et aux derniers Championnats du Monde.

D’ailleurs pour cette journée du samedi 15 mars, les regards étaient tournés sur plusieurs duels :

Le 1er concernait le 100 mètres Dos Dames avec une affiche de choix entre Pauline Mahieu et Analia Pigrée (Canet 66), qui pouvaient toutes les deux améliorer le record du bassin (établi en 2022 aux championnats de France Juniors à Chalon). La lutte pour la 3ème était intéressante avec une adversité entre 4 nageuses : Gaia Rasmussen (Genève 1885), Chiara Strickner (Lausanne), Anaïs Podevin (Etoiles 92) et Mélanie Trompette (Lyon Métropole). Si le suspense a duré sur les premiers 50 mètres Pauline Mahieu s’impose assez facilement devant Analia Pigrée et Gaia Rasmussen.

Le 2ème concernait le 100 mètres dos Messieurs Roman Mitiukov (Genève 1885) qui faisait office de favori et il poursuivait sa quête de records du bassin chalonnais. Il était accompagné pour le podium, d’un duel entre Lysander Osman (ASPTT Montpellier), Noe Pantskhava (Etoiles 92-Géorgie) et Merlin Ficher (Montpellier Métropole). Une nouvelle fois Roman Mitiukov remporte haut la main la course laissant derrière lui Merlin Ficher et Lysander Osman.

Le 3ème duel, le 200 mètres nage libre Dames, concernait la lutte pour la 1ère place entre les deux consœurs du club (Canet 66) : Giulia Rossi-Bene et Marina Jehl. Mais Marina Jehl n’a laissé aucune chance à sa dauphine Giulia Rossi-Bene.

Le 4ème concernait le 200 mètres nage libre Messieurs, car il y avait un gros challenge à relever avec 5 nageurs qui se tiennent en 1 seconde pour le podium : Farès Houti (Canet 66), Dominic Chtaini (Lausanne), Mehdi Amrane (Dauphins d’Annecy) Lucas Barry (Chamalières) et Sébastien Vigroux (ASPTT Montpellier). Dominateur depuis le début de la course Farès Houti n’a laissé aucune chance à Mohamed Yassine Ben Abbes et Lucas Barry.

Le 5ème, c’était pour le 50 mètres Papillon Messieurs, la lutte devait être serrée entre Nikita Baez (Lyon Métropole), Stanislas Huille (Vanves), Alexandre Philipps (Lyon Métropole, actuel codétenteur du record du bassin depuis les championnats de France Juniors à Chalon en 2022) et Jon Ardiu (Etoiles 92). Finalement Nikita Baez remporte la course assez facilement devant Stanislas Huille et Alexandre Philipps.

Enfin pour le 6ème, le 200 mètres Brasse Messieurs, si l’interrogation régnait pour savoir qui allait terminer 1er entre le Junior 5 Sébastian Van de Logt (Neptune Club de France), Louis Droupy l’international de Lausanne, Tim Gigante (Junior 5, Canet 66), Ilian Chergui (Villeurbanne) ou Virgile Neuvéglise (Lausanne). Finalement le suspense n’aura été que de courte durée suite à la domination de Sébastian Van de Logt devant Tim Gigante et Ilian Chergui.

Côté de la natation chalonnaise :

Côté féminin, on retiendra la belle troisième place en 400 mètres 4 nages dames en finale A d’Idaline Armatol qui accède au podium devant Jeanne-Lise Gauthier 4ème. La belle 5ème place en 1500 mètres nage libre (série finale) de Julia Moreno. La belle 1ère place en 400 mètres 4 nages dames juniors 3 + 4 finale B de Romane Gelin-Wunschel et la 4ème place de Pauline Rougeot en finale B du 200 mètres nage libre dames juniors 3 + 4.

Côté masculin, la belle première place en finale B du 200 mètres brasse messieurs juniors de Constant Trimaille et dans la même course la belle 3ème place d’Oscar Defois-Pernot.

Résultats et podiums des finales A

1500 mètres nage libre dames (meilleure série)

1ère Lou Jominet Luxembourg Sharks Swimming Club

2ème Lisa Piccirilli Red fish Neuchatel

3ème Gaétane Bouceiro ASM chamalière Natation

1500 mètres nage libre messieurs (meilleure série)

1er Paul Beaugrand Canet 66 Natation

2ème Roméo Domingeon Nat Villefranche en Beaujolais

3ème Tierno Eymard ASM Chamalières Natation

400 mètres 4 nages dames (finale A)

1ère Camille Tissandie Canet 66 Natation

2ème Alexandra Froissart Genève Natation 1885

3ème Idaline Armatol CN Chalon-sur-Saône

400 mètres 4 nages messieurs (finale A)

1er Mohamed Yassine Ben Abbes Grenoble Alp’38

2ème Valentin Trevillot ASPTT Montpellier

3ème Oussama Allam Alliance Dijon Natation

100 mètres dos dames (finale A)

1ère Pauline Mahieu Canet 66 Natation

2ème Analia Pigrée Canet 66 Natation

3ème Gaia Rasmussen Genève Natation 1885

100 mètres dos messieurs (finale A)

1er Roman Mityukov Genève Natation 1885

2ème Merlin Ficher Montpellier Métropole Natation

3ème Lysander Osman ASPTT Montpellier

200 mètres nage libre dames (finale A)

1ère Marina Jehl Canet 66 Natation

2ème Giulia Rossi-Bene Canet 66 Natation

3ème Maeva Soldermann Dauphins de Saint Louis

200 mètres nage libre messieurs toutes catégories (finale A)

1er Fares Houti Canet 66 Natation

2ème Mohamed Yassine Ben Abbes Grenoble Alp’38

3ème Lucas Barry ASM Chamalières Natation

200 mètres brasse dames toutes catégorie (finale A)

1ère Rosalie Abel-Thiebaut Canet 66 Natation

2ème Dounia Chaar Alliance Dijon Natation

3ème Lilla Hauer Genève Natation 1885

200 mètres brasse messieurs toutes catégorie (finale A)

1er Sébastien Van De Logt Neptune Club de France

2ème Tim Gigante Canet 66 Natation

3ème Ilian Chergui Villeurbanne Natation

50 mètres papillon dames (finale A)

1ère Gaia Rasmussen Genève Natation 1885

2ème Sofia Kolb Lyon Natation Métropole

3ème Léa Musser Etoile 92

50 mètres papillon messieurs (finale A)

1er Nikita Baez Lyon Natation Métropole

2ème Stanilas Huille stade de Vanves

3ème Alexandre Philipps Lyon Natation Métropole

Lors de cet événement, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Melin Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Jean Luc Durand , Vice-président de l’O.M.S, de David Edmont, Directeur de Transdev-Stac réseau Zoom, d’Isabelle Crouzier-Brun, Proviseur du Lycée 2miland Gauthey…

Clin d’œil à la mise en place des arbitres

A la table des officiels

Au bassin des 25 mètres qui sert d’échauffement aux nageurs avant la compétition,

Le photoreportage info-chalon.com

