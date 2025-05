Les élèves de CM2 des écoles "Courbet" et "Pagnol" ont reçu leur permis internet, précieux sésame.

Le permis internet : c’est quoi ?

Le « Permis Internet pour les enfants » est un programme national de prévention pour un usage d’Internet vigilant, sûr et responsable à l’attention des enfants de CM1 – CM2 et de leurs parents. Il s’inscrit en complément d’une démarche plus large d’éducation au numérique pour laquelle l’Éducation nationale développe de nombreux outils pédagogiques et il est partenaire « d’Internet Sans Crainte », programme national de sensibilisation des jeunes aux bons usages du numérique, qui s’inscrit dans le dispositif Safer Internet déployé par la Commission Européenne dans 38 pays.

Ce jeudi, 19 élèves de CM2 de Champforgeuil ont été conviés à la salle du conseil pour la remise de leur permis Internet. Pour les élèves, être en possession du permis internet, c’est le gage d’avoir reçu la formation et les informations sur les bonnes façons et les risques d’utiliser internet.

Adeline Peulson enseignante en CM2 à l’école Marcel Pagnol et Virginie Chaudat-Michelet directrice de l’école Courbet enseignante de CM2 ont fait la formation des enfants durant 8 séances en partenariat avec la police municipale et la police nationale. Les enseignants ont reçu une formation et les écoles sont dotées d’une mallette pédagogique Permis Internet.

La réception s’est déroulée en présence d’Annie Sassignol, maire de la commune, de Marie-Ange Charnois, policière municipale, de Jérôme gardien de la paix et de Mickaël Peral lieutenant de police nationale.

Les permis leur ont été remis par Jérôme et Mickaël de la police nationale et Marie-Ange policière municipale de la commune.

C.Cléaux