Une journée à marquer d'une pierre blanche pour le Collectif Chalonnais Libertés & Vérités

Les membres du collectif ont mis les petits plats dans les grands pour célébrer à leur manière la première journée de soutien aux victimes des vaccins COVD de France et d'ailleurs. Plus de détails avec Info Chalon.

Des voix qui ont résonné un peu partout à travers une quinzaine de villes françaises, mais aussi en Belgique et en Autriche.

Le samedi 10 mai 2025, de 15 heures à 18 heures, le Collectif Chalonnais Libertés & Vérités a célébré à sa façon la 1ère journée de soutien aux victimes des vaccins COVID de France et d'ailleurs autour de son barnum installé, comme à l'accoutumé, sur la Place de Beaune.

Pour le collectif, «ces maladies et d'autres sont en expansion depuis 2021».

«Certains services des hôpitaux constatent cette expansion et le disent parfois officieusement. Officiellement, tous le taisent», nous explique un de ses membres.

«Peut-être parce qu'une des causes possibles serait les vaccins COVID, à ARN modifié, insuffisamment testés, et dont ils n'ont pas le droit de douter ?», s'interroge Dominique Putigny, une autre membre du collectif.

Une chose est sûre pour le collectif, le doute est permis. Selon ce dernier, 12% de la pharmacovigilance mondiale concerne les vaccins COVID et près de 12 000 études sont en cours, pour vérifier un lien possible entre ces vaccins et certaines pathologies, «relatées par de nombreuses victimes en errance».

«Le dialogue s'ouvre dans certains pays, quand le tabou demeure encore dans le nôtre», déplore Pascal Poyen, un des porte-paroles du collectif.

«Nous souhaitons que le silence cesse, afin que les personnes blessées par ces vaccins, soient écoutées, reconnues, prises en charge, pour que des traitements adaptés soient explorés et que d'autres drames soient évités», ajoute ce dernier.

Cette journée était aussi l'occasion pour la lanceuse d'alerte franco-belge Chloé Frammery, professeur de mathématiques dans un collège genevois licenciée par le Département de l'instruction publique (DIP) en juin 2022 pour cause de positionnement qui dérange, de dédicacer son livre, La Suisse au cœur - Biographie d'une résistante des années 2020.

Elle a répondu à l'invitation de Dominique au même titre qu'une autre Chloé engagée, une chanteuse cette fois.

Ces voix, ce sont celles «des victimes, de proches de victimes, accompagnées de médecins, de soignants, de scientifiques (microbiologistes, généticiens...), de juristes, tout comme de citoyens souhaitant que la lumière soit faite sur ce sujet de santé publique et démocratique majeur», comme l'indique le communiqué du collectif.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati