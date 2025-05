Pose de la première pierre des nouveaux vestiaires du foot de Saint Rémy.

L’objectif principal de cette opération lancée par la municipalité était d’améliorer l’accueil et la fonctionnalité des vestiaires. Dès que le nouveau vestiaire sera opérationnel, l’ancien vestiaire ainsi qu’un local de rangement, devraient être démolis pour laisser place à cette infrastructure moderne et adaptée.

En présence des entreprises GCBAT, ABAA, d’élus, de membres du foot, Florence Plissonnier maire de St Rémy, accompagnée de Georges Guillermin ancien président du foot, de Jean-François Goujon actuel président du foot, a posé la première pierre du nouveau bâtiment.

Madame le maire a prononcé un petit discours : « C’est avec une grande fierté et beaucoup d’enthousiasme que nous sommes réunis aujourd’hui pour la pose de la première pierre du futur vestiaire de football, un projet attendu et essentiel pour la vie sportive de notre commune.

Le projet que nous lançons aujourd’hui consiste à remplacer le plus ancien des deux vestiaires actuels par un bâtiment neuf, positionné au plus près du terrain d’honneur. Ce nouvel équipement répondra pleinement aux besoins du club et aux exigences du règlement de la Fédération Française de Football.

La programmation de ce projet a été réalisée en interne, par nos services techniques, en étroite collaboration avec le club de football et le district de Saône-et-Loire. Nous avons ensuite confié la mission de maîtrise d’œuvre à la société d’architecture ABAA de Chalon-sur- Saône, qui a su concevoir un bâtiment simple, intégré dans son environnement, et offrant un véritable lieu de convivialité… Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires, les services techniques, les architectes, les entreprises, ainsi que le club de football pour leur implication et leur engagement dans ce projet. »

Le futur bâtiment, en cours de réalisation par l’entreprise GCBAT, comprendra 4 vestiaires pour les joueurs, 1 vestiaire pour les arbitres, 1 salle de convivialité dotée d’un appentis. Un WC public sera également accessible à tous les usagers du complexe sportif, renforçant ainsi l’accueil de l’ensemble des usagers du complexe sportif Michaël Jérémiasz.

Ce projet représente un investissement de 575 000 € pour une surface totale au sol de 218 m² et une surface de plancher de 143 m². La commune n’a pas perçu de subvention pour cet investissement. Les travaux qui ont débuté à la fin du mois de mars 2025 s’achèveront début novembre 2025.

Madame le maire a donné rendez-vous à l’automne pour l’inauguration.

C.Cléaux