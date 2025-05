Première rencontre sportive maternelle à l'école Dolto de Champforgeuil.

Les rencontres sportives scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages et sont des leviers pour favoriser l'engagement des élèves lors des séances d'éducation physique et sportive. Elles tendent à compenser les inégalités sociales et culturelles en permettant à tous les élèves de participer à un projet collectif sportif valorisant, développant ainsi leur goût pour la pratique des activités physiques. Différents types de séances sont proposés lors de cette rencontre : des activités de déplacement (courir, sauter, glisser, grimper…), des activités d'équilibres, de manipulation d'objets (lancer, attraper, faire rouler balles, …) et même l'utilisation de vélo, ...

Une centaine d’enfants est passé par les 10 ateliers organisés par Mickaël coordinateur sportif. Chaque atelier était encadré par des parents d’élèves accompagnés des enseignantes et ATSEM.

Madame le maire Annie Sassignol et le directeur général des services Bruno Gillet ont rendu visite aux enfants et encadrants de cette journée sportive.

Pour une première en école maternelle, l’opération a plutôt été une réussite, les petits ont apprécié de passer un grand moment à l’extérieur ce vendredi 23 mai par un temps assez clément.

C.Cléaux