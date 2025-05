"Des livres à soi" : La bibliothèque de Champforgeuil participe à cet événement national.

"Des livres à soi" est un parcours de découverte et de formation à la transmission de la littérature de jeunesse. Adressé aux parents, il permet de se familiariser ou se refamiliariser avec les livres et d’en découvrir la richesse et la diversité, dans le plaisir et le partage.

Ce projet autour du livre existe depuis 2015, il s’est déployé à Chalon en 2019 en partenariat avec le Grand Chalon. Le but recherché est de promouvoir la lecture dans le cadre familial, en proposant à des parents des ateliers, des visites et des sorties.

Valérie Brebion et Carmen Villeret, deux bénévoles de la bibliothèque de Champforgeuil se sont formées et ont encadré plusieurs ateliers avec Emmanuelle Badet du Grand Chalon. Elles nous ont parlé du projet : « Installer le livre au cœur de la parentalité en le faisant rentrer dans les familles, favoriser l’inclusion sociale, prévention de l’illettrisme, mieux maitriser le français, réduire les inégalités, redonner confiance aux parents, c’est un tout. »

Des rencontres, trois sorties dont une au salon du livre jeunesse et ce vendredi 23 mai la visite de la bibliothèque de Champforgeuil pour les parents inscrits à ces journées. Pour clore cette action, le 18 juin un spectacle sera présenté à l’Espace des Arts.

Ces trois sorties étaient en complément des 6 ateliers proposés à savoir "Pop-Up, Histoire tout en images, Livres jeux"… pour n’en citer que quelques-uns.

5 familles différentes ont participé à "Des livres à soi", Elouchi Khalida de Champforgeuil qui a fait tous les ateliers et Sophie Pernet de Chalon étaient à la visite de la bibliothèque en présence d’Annie Sassignol maire de la commune, de Marielle Pageaut responsable du service social et Bruno Gillet DGS.

La bibliothèque de Champforgeuil compte 9 bénévoles.

C.Cléaux