Séance de peinture, de nettoyage et de fleurissement pour la journée citoyenne à Champforgeuil.

70 habitants se sont retrouvés pour rendre plus attrayante la commune en menant à bien quelques chantiers bien ciblés.

C’est devenu une tradition, tous les ans une journée est déclarée journée citoyenne ou journée verte selon le bon vouloir des communes, quoiqu’il en soit, il n’en reste pas moins que les habitants, les municipalités relèvent cette sorte de défi pour inscrire des interventions de nettoyage, de peinture, d’embellissement, de restauration de points définis.

Samedi matin 24 mai, 70 intervenants sont arrivés de bonne heure à la salle des Chenevières pour prendre connaissance des différents ateliers.

Avant de partir un petit moment convivial café, croissant accueillait les participants en présence d’Annie Sassignol maire de la commune. Alain Gaudray conseiller départemental est passé soutenir les participants, juste avant leur départ sur le terrain.

Des élus étaient aussi de la partie et avec les bénévoles venus en nombre, ils se sont dispersés les uns à la plantation de fleurs et végétaux dans le parc de la MDL, Les bénévoles apiculteurs de Champfo sont partis au Champ Liard pour passer les bancs et les agrès à l’huile de lin.

Il y avait aussi les ados du conseil municipal des jeunes et des membres de plusieurs associations. 6 jeunes et les 5 adultes du club "Les Lézards au soleil" avaient formé des équipes.

Les uns ont entrepris de repeindre les grilles du portail du Centre d’Accueil Pluriel (CAP).

Bénédicte, la présidente du club d’escalade et quelques autres membres ont retracé les jeux de l’école Dolto.

Les bornes de protections ont changé de couleur pour se mettre en harmonie avec celles du trottoir d’en face.

La boite à livres n’a pas échappé à son coup de jeune de même que les bancs de la place devant la salle des fêtes.

Une équipe avait en charge le ramassage des déchets. Il n'y a pas d'âge pour commencer son apprentissage !

L’atelier cuisine, atelier important, attendait les différentes brigades de la journée citoyenne pour un bon moment festif autour d’un repas offert par la municipalité.

C.Cléaux