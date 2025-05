Les enfants du périscolaire de Pagnol ont présenté le "Banc de l’Amitié" à leurs parents.

L'opération « Banc de l'amitié », mise en place depuis déjà 2 ans, vise à installer dans les cours d'écoles des bancs symboliques destinés à encourager l'empathie et à lutter contre l'isolement des élèves.

Au périscolaire de Pagnol, deux bancs ont été peints, décorés par les enfants du CP au CM2 en prévision d’une installation très prochainement dans les écoles de Champforgeuil.

Ce mardi 27 mai, les enfants étaient très heureux de pouvoir présenter en avant-première à leurs parents les deux bancs qu’ils ont soigneusement préparés.

Tout a débuté à la rentrée septembre quand Marlay, élève de CM1, a proposé aux animateurs du périscolaire ce projet.

Info-Chalon : Marlay, comment t’est venue l’idée de faire un banc de l’amitié ?

Marlay : « J’ai vu une émission à la télé où ils ont parlé de ce banc et j’ai eu l’idée de faire la même chose. J’en ai parlé à la rentrée aux animateurs qui en ont parlé à la responsable qui a elle-même été en parler à la mairie. Il fallait l’autorisation et voilà… »

Bravo Marlay, c’est une belle idée.

Le banc de l’amitié : si nous le décortiquons qu’allons-nous trouver, deux mots clé "banc et amitié". Le banc, endroit où nous pouvons nous assoir, où nous nous réfugions lorsque nous sommes tristes surtout dans la cour de récréation. Amitié vient du mot ami, l’ami c’est celui qu’on aime bien, dont nous faisons attention, avec qui nous parlons. Alors le banc de l’amitié, c’est là qu’il entre en jeu, il nous aide à voir, à remarquer un camarade d’école qui est triste et qui n’a plus besoin de se cacher derrière un arbre, ses camarades d’école sont là attentifs pour lui venir en aide ou juste lui tenir compagnie.

Les enfants ont réalisé un film dans la cour de l’école, film projeté aux parents en présence de Bruno Gillet DGS, de Marielle Pageaut Responsable des Services Social, Communication et Culture et Céline Cerqueira Responsable du Service Enfance Jeunesse.

C.Cléaux