Max et Léna se sont dit "oui" pour la vie devant Monsieur le maire à la mairie de Châtenoy le Royal.

Max Soullier et Léna Dufour ont uni leur vie par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal en présence de leurs familles et amis samedi 31 Mai 2025.

Max et Léna ont été accueillis dans le salon d'honneur de la mairie par Vincent Bergeret maire de la ville.

Devant les familles et les amis des jeunes futures époux, Vincent Bergeret, premier magistrat de la ville, a procédé, ce samedi matin, à l’union par les liens du mariage de :

Max Soullier, né le 30 janvier 2001 à Chalon sur Saône (71), domicilié à Châtenoy le Royal (71), fils de Patrice Soullier et d’Elisabete Maria Lopes-Pereira

et de

Léna Dufour née le 30 avril 2003 à Beaune (21), domiciliée à Lyon 8ème (69), fille de David Dufour et d’Angélique Giboulot.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux par le premier magistrat, l’échange des consentements en présence de leurs témoins William Pirao, Sophie Tagliarino, Julien Poirier et Coline Bonnet, les jeunes époux, les témoins et le premier magistrat de la commune ont signé le registre de mariage civil.