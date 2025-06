Un été pour vous surprendre

Chagny, trésors cachés d’hier à nos jours.



Qui l’eut cru ? Mais c’est à Chagny qu’on trouve des trésors de patrimoine bien cachés, des pépites inattendues qui ne se dévoilent qu’en ayant la bonne clef et le bon guide. Traversez les coulisses d'un théâtre à l’italienne, poussez la porte d'une apothicairerie oubliée, redécouvrez les toiles d’Henri Vincenot !

À Chagny, chaque secret ouvre une nouvelle histoire.







Nolay, rires et légendes sous les étoiles





Suivez Jacquot et Jacquotte pour une balade pleine de surprises et de sourires, sous les halles centenaires et à travers les ruelles médiévales.

À Nolay, les histoires finissent en chansons !

On se balade avec une cinquantaine de comédiens pour assister à des saynètes qui nous conduisent du parvis de l’église, en passant sous les halles centenaires, pour terminer dans la cour d’une authentique tannerie du 18ème siècle.







Meursault, à la poursuite de La Grande Vadrouille



Marchez sur les pas de Bourvil et Louis de Funès, imprégnez-vous de l'atmosphère de l'époque et revivez les moments forts du film, comme l'incendie de la Kommandantur devant l'hôtel de ville de Meursault. C’est promis, in ou off, vous saurez tout sur le tournage de ce film culte et comment De Funès et Bourvil ont marqué durablement notre petit village viticole de Bourgogne.









Santenay et le moulin Sorine, le vignoble en panoramique





Découvrez le moulin Sorine, le dernier d’une lignée de moulins à vent qui parsemait la côte viticole. Céline, vous raconte son histoire insolite, ses secrets d’architecture et le travail des meuniers du 19ème siècle. Redescendu sur le plancher des vignes, Céline vous embarque dans son autre métier de cœur, la vigne et vous invite à une dégustation d’un cru de Santenay.







Détours et surprises, dans le pays beaunois, pour les amoureux du territoire qui cultivent l’art de la curiosité.