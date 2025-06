Les élèves des écoles Courbet et Pagnol se sont retrouvés pour une rencontre sportive les "défis de l'amitié 2025 de Champforgeuil".

Les enseignants et animateurs avaient formé 3 équipes reconnaissables par la couleur en prenant soin de mélanger les élèves des différentes classes dans les équipes, filles et garçons.

Les petits de CP/CE1/CE2 ont participé aux épreuves le matin. Ils étaient environ 55 sur le terrain derrière l’école Pagnol pour s’affronter comme des grands lors des épreuves concoctées par Mickaël adjoint au responsable enfance jeunesse - secteur enfance.

Au programme, mur interactif, escalade, quiz, kart, lutte, Aéroboxe…, des épreuves où les enseignantes et les animateurs ont fait des équipes mixtes afin que les élèves apprennent à mieux se connaitre.

Pas toujours facile pour ces petits bouts de chou de réussir aux épreuves mais l’important c’était de bien s’amuser.

A midi ce fût le moment des récompenses avant d’aller déjeuner et laisser la place aux plus grands des classes de CM1/CM2.

L’après-midi ce sont les 60 élèves de CM1/CM2 qui se sont affrontés dans 6 épreuves encadrées par les animateurs, les enseignantes, des parents d’élèves et les responsables de certains équipements.

Le mur interactif, épreuve proposée par le Concept Ball : le but est d’éteindre ou d’allumer le plus de marqueurs possibles dans le moins de temps. A cette épreuve, les enfants ont montré leur capacité d’adaptation et la précision des tirs.

Autre épreuve, autre difficulté avec la lutte encadrée par le club de lutte de Champforgeuil. Une épreuve qui peut déclencher éventuellement des vocations pour ce sport.

L’épreuve du Biathlon avec une petite modification cette année, la course à pied a été remplacée par une course en Karting à pédales. Par groupe de deux, les concurrents devaient se partager les épreuves : le premier pédalait et le second tirait à l’arc en sachant que le tireur à l’arc attendait que son coéquipier soit arrivé avec le kart pour faire son épreuve de tir et inversement le kart ne pouvait partir que lorsque l’épreuve de tir à l’arc était terminée.

Le quiz, épreuve habituelle de questions, qui met en lumière les connaissances des élèves.

Epreuve d’escalade, une des épreuves les plus prisée par les jeunes, elle permet de se surpasser en toute sécurité et de ressentir une petite montée d’adrénaline provoquée par le vide.

Une bonne séance d’Aéroboxe avec une animatrice de l’association La Gaudriolle pour se remettre en forme.

Comme pour les petits le matin, une remise de récompenses en présence de madame le maire Annie Sassignol, d’élus, de parents, des animateurs et des enseignants s’est déroulée sous le préau de l’école. Chaque enfant a reçu un diplôme et une gourde avant de prendre le verre de l’amitié comme pour toutes les grandes rencontres organisées par la mairie.

C.Cléaux