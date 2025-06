Énorme succès pour la 1ère édition du Festi'Palestine

L'Association France Palestine Solidarité de Saône-et-Loire (AFPS71) a de quoi se réjouir : bien au-delà de ses espérances, entre 1200 et 1400 personnes ont fait la route jusqu'à Morlay (à 8 km de Saint-Gengoux-le-National) pour se rendre à la 1ère édition de son Festi'Palestine.

Sur place, une trentaine d'exposants, parmi lesquels ATTAC, FSU, la Ligue des drois de l'Homme (LDH), l'Union Juive française pour la paix (UJFP), Tsedek!, Amnesty International et beaucoup d'autres, ont tenu à être présents pour manifester leur soutien au peuple palestinien.

Artisanat, produits locaux de Palestine, coloriages, calligraphie, contes pour enfants… il y en avait pour tous les publics et tous les âges.

Plusieurs films documentaires ou conférences ont montré l'histoire de la Palestine, sa culture, sa population car l'objectif de ce festival, au-delà de réclamer le cessez-le-feu- dans la Bande de Gaza, était surtout de faire découvrir la réalité du peuple palestinien, si méconnu mais en même temps si décrié et invisibilisé.

«Un peuple martyrisé et bombardé nuit et jour depuis 20 mois, privé de nourriture et de soins, au point que les organismes internationaux parlent de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de nettoyage ethnique», déplore une militante de gauche.

En fin d'après-midi, Richard Béninger, le président de l'AFPS71, a pris la parole devant un public nombreux, suivi d'Alain Desmarest, membre de l'AFPS nationale.

Enfin Abdefattah Abusrour, originaire de Bethléem et directeur du Centre culturel et de théâtre pour enfants, qu'il a fondé dans le camp de réfugiés de Aida (Alrowwad), a longuement parlé de son peuple et a évoqué le projet humanitaire auquel l'AFPS71 va participer très prochainement, auprès d'enfants de Cisjordanie : toutes les recettes du festival seront d'ailleurs reversées au projet.

Le festival s'est terminé par un couscous solidaire géant et des concerts en plein air.

Au dire de nombreux participants à ce premier Festi'Palestine dimanche soir, «ils se sont sentis moins seuls et plus proches de l’humanité», preuve, s’il en était besoin, que ce festival correspondait à une véritable attente et à un besoin.

(Photos gracieusement fournies par Pierrick Selva et Sylvie Hérody)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati