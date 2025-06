JAZZ A COUCHES – JEUDI 3 JUILLET : Robert Cray, une légende du blues

L’élégance du blues, la voix chaude et les riffs ciselés… Robert Cray, véritable légende vivante, débarque sur la scène de Jazz à Couches pour une soirée inoubliable.



5 Grammy Awards, des collaborations avec Eric Clapton ou BB King, et une carrière qui traverse les décennies sans jamais perdre en intensité.



Le palmarès est exceptionnel. En plus de 40 ans de carrière, Robert Cray et son band ont tout empoché. Cinq Grammy Awards dans la catégorie blues, une intronisation au Blues Hall of Fame, des titres à succès dont la liste ferait pâlir d’envie n’importe quel artiste et deux guitares Stratocaster à son nom.



Pourtant, loin de se cacher derrière ces chiffres impressionnants qui coupent court à tout débat sur son statut de légende, Robert Cray reste ce un bluesman discret, humble au toucher doux et poétique. Et si la maturité est définitivement là, on retrouve la même envie, la même passion que chez le jeune Robert du début des années 80, celui qui mesurait sa chance de jouer avec son idole Albert Collins, celui qui n’a eu de cesse de créer des passerelles entre le blues, la soul et le RnB.



Rendez-vous jeudi 3 juillet, pour plonger dans le groove de l’un des plus grands guitaristes-chanteurs de sa génération.



Si vous aimez le blues qui fait frissonner, ne ratez pas ce moment. Vous risqueriez de le regretter jusqu’au 39e festival !



