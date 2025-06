 Le site Concentrix de Chalon-sur-Saône célèbre ses 5 ans avec une One Team Party mémorable !

Le site Concentrix de Chalon a célébré avec fierté et convivialité ses 5 ans d’existence lors d’une soirée exceptionnelle, placée sous le signe du partage et de l’esprit d’équipe. Baptisée "One Team Party", cette célébration a réuni l’ensemble des collaborateurs du site autour d’un moment festif, chaleureux et riche en émotions.

En seulement cinq ans, le site est passé de 0 à plus de 600 collaborateurs, illustrant une croissance forte et durable, rendue possible grâce à l’implication, la fidélité et l’engagement de chacun. Dans une ambiance guinguette moderne, entre fanions colorés, guirlandes lumineuses, cette soirée a été l’occasion de remercier toutes celles et ceux qui participent chaque jour à cette belle aventure humaine et professionnelle.

Fidèles à leur ancrage local, les équipes ont fait appel à plusieurs acteurs du territoire chalonnais pour les prestations culinaires, les boissons et l’ambiance musicale : food trucks, pâtisserie artisanale, prestataire son et lumière… un véritable coup de projecteur sur le tissu économique régional.

La One Team Party marque une étape importante dans la vie du site, en réunissant les collaborateurs autour d’une valeur forte : l’unité d’équipe. Un moment inoubliable, à l’image de l’énergie qui anime les équipes Concentrix Chalon au quotidien.